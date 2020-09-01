Компании iDSystems, iSimpleLab, iQStore, SDK Systems , входящие в состав консорциума iCAM, с радостью и гордостью встречают девятый день рождения этого прочного союза, сложившегося в период 2011-2012 годов.

Практически вcе эти 9 лет банковский рынок переживал непростые времена. Количество действующих кредитных организаций за это время сократилось примерно с 1000 до 400 и продолжает уменьшаться, в то время, как компании, входящие в iCAM , продолжают расти, показывая новый цифровой путь развития. Консорциум всегда действует энергично и инициативно, своевременно предлагая банковскому сектору новые инновационные решения, при этом не перестает инвестировать значительные средства в поиск новых рынков и развитие свежих направлений.

Этот год приносил нам множество сюрпризов и ставил оригинальные задачи перед бизнесом на протяжении более шести месяцев. И компании консорциума iCAM решительно и, главное, плодотворно включились в этот незаурядный challenge. Благодаря слаженной работе, энергии сотрудников, серьезной работе с оптимизацией бизнес-процессов консорциум переступает девятилетний порог смело и уверенно. В 2020 году iCAM не только укрепил свои команды, приняв в свой штат новых высококвалифицированных специалистов, но и добавил в арсенал своих компаний целый ряд новых решений.

iDSystems за этот год разработала и обеспечила внедрение и сопровождение новых программных продуктов во многих российских банках. Одним из важнейших проектов стало обеспечение обязательного взаимодействия с Системой быстрых платежей (СБП). Внедрение удобного сервиса перевода денежных средств между своими счетами и в пользу других физических лиц идет полным ходом.

В период пандемии iDSystems взяла на себя техническую реализацию еще одного проекта. Постановление Правительства РФ №1528 дало право уполномоченным банкам с 30 марта 2020 года возмещать недополученные ими доходы по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке. И команда разработчиков iDSystems немедленно предложила решение, включающее специальные модули системы « iDБанк » — «МСХ. Кредитование» и «МСХ. Аналитическая система» . За короткий срок была финализирована интеграция в банках «Центр-инвест», «Кубань Кредит» и других. Взаимодействие с МСХ было автоматизировано, эффективно и быстро, а кредитные организации смогли возместить недополученных доходов на сотни миллионов рублей.

iSimpleLab также блестяще справлялась со своими задачами. Штат компании пополнился новыми специалистами высокого класса: разработчиками, менеджерами проектов, аналитиками, а также ТОП-менеджментом в лице заместителя генерального директора и директора по развитию продуктов. Команда завершила десятки проектов в различных направлениях: и в части функциональности дистанционных сервисов для клиентов, и в части внутренних процессов, помогающих банкам оптимизировать ресурсы для удаленного обслуживания. Компания приняла участие и выиграла в нескольких тендерах на поставку продуктов и услуг в новые банки, два из которых входят в ТОП-100 по величине активов.

ДБО iSimpleBank 2.0 продолжает развиваться. Это уже давно не классическая система ДБО, а промышленная платформа для финтех-проектов с готовым к применению открытым API: протестированным, налаженным, масштабируемым, позволяющим банку реализовать его любую фантазию. И летом этого года компания iSimpleLab вошла в Рабочую группу Подкомитета №3 «Технологии основных финансовых (банковских) операций» Технического комитета №122 «Стандарты финансовых операций» Российской Национальной Ассоциации SWIFT, которая специализируется на согласовании проектов стандартов банковских API. И теперь не только компания, но и банки-клиенты iSimpleLab смогут влиять на стандарты, которые ЦБ в будущем будет принимать в качестве обязательных.

Наращивала динамику роста и компания iQStore . Ее флагманский программный продукт iQChannels стал чрезвычайно популярным на рынке, как универсальный инструмент общения с клиентами в цифровых каналах и как бизнес-помощник, оптимизирующий обслуживание в интернет- и мобильном банке. Компания iQStore на примере реализованных проектов продвигает идею перехода банка от привычных услуг в ДБО к более совершенному виртуальному офису. Здесь, благодаря возможностям iQChannels, можно задать вопросы, стать клиентом, получить консультации по обслуживанию, приобрести любой продукт и выполнить операции, для которых требуется участие сотрудника кредитной организации. За новой идеей iQStore уже последовало более 10 банков РФ. За этот год внедрение чат-канала стало частью масштабного проекта обновления мобильного приложения «Солидарность онлайн». А в онлайн-чате, построенном на платформе iQChannels, пользователям web- и мобильных приложений АО «Углеметбанк» доступно общение, консультации, получение информации, обмен документами и многое другое. И реализация проектов продолжается: в нескольких банках идет внедрение технологических решений от iQStore, а во многих случаях процесс проходит комплексно, совместно с продуктами iSimpleLab и iDSystems.

Девятилетний опыт iCAM снова подтверждает, что работа в консорциуме обеспечивает великолепную эффективность. Команды всех компаний действуют как единый механизм, причем даже в сложных обстоятельствах. Идеи iCAM все более востребованы и необходимы рынку. А банковское и бизнес-сообщество заинтересовано в реализованных концепциях, программных продуктах и в сотрудничестве с компаниями консорциума.

О консорциуме iCAM:

Инновационный консорциум iCAM осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2020 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM, являются более 40% действующих российских банков, более 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

SDK Systems – поставщик решений в области Информационной безопасности.