Российский рынок акций вчера по итогам дня снизился – индекс РТС опустился на 0,6% до 1 258 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 0,5% до 2 966 пунктов, следуя нисходящей динамике мировых рынков-аналогов после весьма неспокойной прошедшей недели. За август российский рынок акций прибавил 2,0%, сильно отстав от рынков EM и DM. Курс рубля также несколько ослаб по итогам дня, опустившись на 0,1% до 74,07 руб./долл., несмотря на слабый курс доллара (DXY -0,3% до 92,09). Цены на нефть закрыли торговый день снижением – Brent опустилась на 0,5% до 45,28 долл./барр. Европейские рынки также снижались (StoxxEuro600 -0,6%) на фоне небольших объемов торгов, так как рынки Великобритании были закрыты по случаю Банковского дня.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться на фоне слабого курса доллара, который обеспечит поддержку ценам на нефть и курсу рубля. Сильные данные китайского PMI Китая позитивны для динамики российский сырьевых экспортеров. Мы ожидаем, что интерес к компания технологического сектора сохранится, особенно к бумагам Яндекса в свете их включения в расчетную базу индекса MSCI и ребалансировки индекса. Поддержку акциям нефтедобывающих компаний окажет рост цен на нефть.

Газпром: финансовые результаты за 2К20 по МСФО: чистая прибыль выше ожиданий рынка на фоне роста курсовых разниц, однако база расчета дивидендов ожидаемо снизилась; НЕЙТРАЛЬНО Компания Газпром (OGZD LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила относительно слабые финансовые результаты за 2К20 по МСФО, опередив ожидания рынка в части чистой прибыли (на 7,5% выше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс” и на 12% наших ожиданий) на фоне благоприятного эффекта от курсовых разниц, сдержанного снижения выручки и сокращения расходов на амортизацию на фоне крайне негативной конъюнктуры, что переросло в так называемый “идеальный шторм” на газовом рынке. Так как европейские спотовые цены на газ опустились до рекордных минимумов в конце мая, пробив психологическую отметку $50 за тыс. куб. м газа, наряду с беспрецедентным снижением цен на нефть, эффективная цена реализации газа Газпрома снизилась до $110 за тыс. куб. м, оказавшись лишь немногим выше уровня безубыточности. В результате выручка от реализации газа снизилась на 34% г/г, что в сочетании со снижением выручки от реализации жидких углеводородов, которая сократилась на 40% г/г, привело к общему снижению выручки на 35% г/г. Тем не менее, эффективная цена реализации газа оказалась выше наших ожиданий, что оказало поддержку выручке, которая превзошла наш прогноз на 1,9% и на 2,4% – консенсус-прогноз агентства “Интерфакс”, составив 1 163 млрд руб. Учитывая сдержанное поквартальное сокращение операционных расходов на фоне относительно высокой доли фиксированных издержек, EBITDA за 2К20 снизилась на 81% как в годовом, так и в квартальном выражении до 94 млрд руб., немного опередив наши ожидания (86 млрд руб.) и в целом совпав с консенсус-прогнозом рынка. Скорректированный на убыток от обесценения отчетный показатель EBITDA составил 94 млрд руб., практически совпав с нашим прогнозом (91 млрд руб.). Тем не менее, вкупе с завышенной оценкой расходов на износ и амортизацию, наш прогноз по EBIT оказался на 15 млрд руб. ниже и составив -119 млрд руб. против фактического показателя на уровне -103 млрд руб., который представила компания. Это оказало прямое влияние на статьи ниже операционной прибыли, что, наряду с доходом по курсовым разницам (247 млрд руб. на 7,7% выше прогноза), который в значительной степени компенсировал снижение операционной прибыли, оказало поддержку чистой прибыли, в итоге на 12% опередившей наши ожидания. В результате чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО “Газп ром”, снизилась в два раза г/г до 149 млрд руб. по итогам 2К20, нейтрализовав чистый убыток за 1К20 (-116 млрд руб.) на полугодовой основе.

После того, как в конце 2019 г. вступила в силу новая дивидендная политика, предусматривающая неденежные и разовые корректировки к базе расчета дивидендов, мы внимательно следим за динамикой скорректированной чистой прибыли, которая указывает на текущий уровень потенциальных дивидендных выплат за 2020 г. Таким образом, по нашей оценке, база расчета дивидендов за 1П20 снизится на 25% к базе 1К20 до 216 млрд руб., продемонстрировав убыток на уровне 72 млрд руб. в 2К20, преимущественно в результате корректировки на курсовые разницы. В итоге расчетный дивиденд на акцию по итогам 1П20 составит порядка 3,66 руб. на одну акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне примерно 2% в текущих ценах (на момент закрытия рынка 31 августа 2020 г.). Это на четверть ниже промежуточных дивидендов за 1К20, рассчитанных в размере 4,88 руб. на акцию, что в целом соответствует нашим ожиданиям. Тем не менее, поскольку мы ожидаем, что финансовые показатели компании будут оставаться под давлением в 3К20 на фоне слабых спотовых цен на газ и средних контрактных цен на газ, привязанных к цене на нефть, которые должны будут отразить существенное снижение последней в апреле-мае, результаты 1П20 усиливают наши опасения в отношении дивидендных выплат по итогам года.

Скорректированный операционный денежный поток (операционный денежный поток за вычетом эффекта от изменений в банковских депозитах), как и ожидалось, опустился до -18 млрд руб., главным образом на фоне слабой динамики операционных показателей, усугубленной корректировкой на краткосрочные депозиты в размере 188 млрд руб. и выплатой 100 млрд руб. компании PGNiG в рамках судебного разбирательства в Стокгольмском арбитражном суде. В сочетании с денежными средствами, направленными на капитальные расходы, которые показали заметное, однако все еще недостаточное снижение до 301 млрд руб. (- 28% к/к и -13% г/г, вернувшись к уровню 4К16), что стало возможно благодаря усилиям менеджмента, направленнымна улучшение дисциплины в части капитальных затрат, СДП опустился до рекордных - 319 млрд руб. Это в сочетании с генерацией СДП на уровне 19 млрд руб. в 1К20, составило отрицательные -300 млрд руб. по итогам 1П20, что оказывает давление на ожидания по генерации денежных средств по итогам года, в свою очередь негативно влияя на долговую нагрузку компании.

Хотя менеджмент подтвердил свои обязательства по выплате 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов по итогам года, мы считаем, что компания не сможет выполнить свои обязательства в рамках дивидендных выплат без привлечения заимствований, учитывая текущие темпы формирования СДП на фоне весьма неутешительного прогноза на 2020-2021 гг. Изучая график погашения задолженности компании, в соответствии с которым 15% долга компания должна погасить в 2020 г. и 11,2% – в 2021 г., отметим, что Газпром может потенциально выйти на долговой рынок с целью привлечения недостающих денежных средств – это предполагает, что долг компании в ближайшие два года может существенно увеличиться, на наш взгляд.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

Ростелеком покупает 49% акций интегратора на рынке информационной безопасности "Элвис-Плюс"; НЕТЙРАЛЬНО Компания Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о заключении юридически обязывающего соглашения о приобретении 49% акций АО “Элвис-Плюс” – системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности. Соглашение заключено через дочернюю компанию Ростелекома “РТК Информационная безопасность”. Сделка усилит позиции Ростелекома на рынке сервисов информационной безопасности и станет первым шагом на пути к созданию кластера информационной безопасности, который консолидирует все связанные с этим сегментом активы компании. Компания планирует расширять этот сегмент и далее; таким образом, мы не исключаем соответствующих сделок в области M&A в дальнейшем. Компания не предоставила никакой информации ни цене сделки, ни о финансовых показателях АО “Элвис-Плюс”. Новость НЕЙТРАЛЬНА как для финансовых оценок, так и для динамики акций Ростелекома.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Финансовой директор ММК о сталелитейной отрасли и восстановлении объемов продаж ММК; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Финансовый директор ММК Андрей Еремин (MMK:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $8,1/акцию) в своем интервью агентству “Интерфакс” поделился весьма позитивным взглядом на восстановление объемов реализации ММК в ближайшие кварталы, а также на ситуацию в российской сталелитейной отрасли. Хотя полное восстановление спроса на сталь ожидается в 1П21, и снижение спроса на сталь по итогам 2020 г. ожидается на уровне 7-10% г/г, консолидированные продажи ММК, согласно прогнозу компании, снизятся на 4-5% г/г, что, на наш взгляд,представляет весьма небольшое снижение, учитывая спад 2К20 после карантинных мер на ключевом для компании российском рынке и реконструкцию Стана-2500. Мы бы хотели выделить несколько тезисов данного интервью. Сейчас наша рекомендация НА УРОВНЕ РЫНКА отражает следующие моменты – ММК весьма слабо представлен на экспортных рынках, у компании нет собственной железорудной базы, ее могут исключить из расчетной базы индекса MSCI EM в ходе ноябрьской ребалансировки индекса. Акции потеряли в цене на 21,5% с начала года.

По прогнозу ММК, EBITDA в ближайшие кварталы будет демонстрировать рост на фоне постепенного увеличения объемов производства на Стане-2500 и повышения цен на сталь.

В настоящий момент цены на сталь демонстрируют рост на 6% к/к. Отметим также, что в 2К20 они снизились на 11% к/к в среднем у ММК. Экспортные цены на сталь достигли максимального снижения в 2К20. На момент пика пандемии цены на горячекатаный прокат находились на уровне $360/т, тогда как сегодня горячекатаный прокат стоит уже $460/т и продолжает расти. ММК наблюдает рост объемов производства в 3К20 и оживление внутреннего рынка.

Производство и реализация стали на ММК Metalurji ожидаются на уровне 200 тыс. т, что предполагает максимальную загруженность мощностей и рост EBITDA. ММК сейчас не планирует продавать этот актив за любую предложенную цену.

Компания ожидает сезонного снижения спроса в России в 4К20, однако планирует сохранить 100%-й уровень загруженности мощностей. Как предполагается, Стан-2500 выйдет на проектную мощность в 1К21. Полная загрузка мощностей в ситуации сезонного спада спроса подразумевает рост запасов, что может быть сбалансировано освобождением оборотного капитала с последующим переходом с экспортных на ключевой внутренний рынок.

По данным компании, увеличение рублевой выручки обычно перекрывает рост себестоимости в рублях.

На конец 2К20 чистый долг/EBITDA компании составил 0,16x, ММК не ожидает никаких существенных изменений этого показателя до конца 2020 г., однако не следует исключать возможное увеличение за пределами 2020.

Дивидендная политика остается прежней и предусматривает квартальные дивидендные выплаты на основе СДП в качестве базы для расчета дивидендов.

ММК верит в дальнейший потенциал сталелитейной отрасли, в основе которого лежат национальные проекты, потенциальной реализации которых препятствовал вызванный пандемией кризис. ММК сообщил о том, что российское правительство тщательно контролирует реализацию структурных проектов, на которые уже были выделены инвестиции.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)