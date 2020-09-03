Донкомбанк ввел два новых вклада — «30 лет надежности» и «30 лет вместе».

Оба депозита открываются на 90 дней. Минимальная сумма вклада «30 лет надежности» — 1,5 млн рублей. Доходность составляет 4,3% годовых.

«30 лет вместе» открывается в сумме от 1 тыс. рублей. Доходность — 4,1% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.