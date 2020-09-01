Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 39 копеек, а евро — 15 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,61 рубля (минус 47 копеек), курс евро — 88,15 рубля (минус 23 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром у рубля появился шанс вернуться к уровню 72,7 рубля, на котором цена консолидировалась две недели перед тем, как поднялась до 76 рублей. Для закрытия длинных позиций против рубля продавцам нужно закрыть день ниже 73,6 рубля, отметил эксперт.

«Рубль завершил вчерашний день практически без изменений. Сейчас пара доллар/рубль находится очень близко к линии поддержки восходящего тренда. Не видим никаких причин, чтобы она не смогла устоять», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.