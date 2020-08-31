Россияне смогут банкротиться без суда

С 1 сентября граждане с безнадежными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей смогут бесплатно пройти процедуру внесудебного банкротства . Упрощенная процедура будет доступна только тем, у кого не нашлось имущества для взыскания, то есть после того, как приставы вернут исполнительный лист взыскателю. Заявление о банкротстве будут принимать МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ проведет проверку и в течение трех рабочих дней разместит информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Затем в течение полугода будет проводиться сама процедура банкротства: в этот период прекращается начисление процентов, неустоек, штрафов и пеней по всем долгам, указанным в заявлении (кроме алиментов). В то же время гражданину запрещается брать новые займы, кредиты или давать поручительство. С начала процедуры кредиторы получают дополнительные возможности по розыску имущества должника, но по истечении шести месяцев гражданин окончательно освобождается от долгов.

Заемщикам вернут часть страховки при досрочном погашении кредита



С 1 сентября при досрочном погашении кредита банки будут обязаны частично возвращать заемщикам уплаченную страховую премию. Сумму вернут за вычетом части, пропорциональной истекшему периоду страхования, и только при условии, что страховой случай не произошел. Для этого нужно написать заявление об отказе от страховки: в течение семи дней после погашения кредита, если заемщик оформлял страхование самостоятельно, и в течение 10 дней, если договор был заключен по коллективной схеме, т. е. страхователем выступал банк.

Суды и раньше признавали право заемщика на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита. Однако в большинстве случаев договоры кредитного страхования предполагали возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. Теперь запрет на такие условия установлен на законодательном уровне. Также в законе прописали право заемщика расторгнуть договор страхования и вернуть уплаченные деньги в течение 14 календарных дней со дня покупки полиса при отсутствии страхового случая. Право на период охлаждения в страховании действовало и раньше, но лишь на основе указания Банка России.

У пенсионеров остался месяц для перехода на «Мир»



По закону перевод пенсионеров, получающих пенсии безналично, на национальную платежную карту «Мир» должен был завершиться 1 июля. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина Банк России продлил этот срок до 1 октября. Таким образом, у тех пенсионеров, которые хотят получать пенсию на карту, есть еще месяц, чтобы завести «Мир».

Младшеклассники получат бесплатные обеды, а классные руководители — допвыплаты



Ученики 1—4 классов получат бесплатное горячее питание в школах. Согласно закону, все младшеклассники должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, в остальных — не позднее 1 сентября 2023 года.

Есть приятные новости и для учителей. По поручению президента с 1 сентября все классные руководители в стране начнут получать дополнительную выплату в размере 5 тыс. рублей. Федеральную надбавку назначат порядка 74% российских учителей. Доплата за классное руководство будет начисляться в день зарплаты и суммироваться с другими региональными выплатами учителям.