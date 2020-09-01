Результаты обсуждались на круглом столе по актуальным вопросам ипотечного кредитования военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Банк ЗЕНИТ рассказал о преимуществах собственных ипотечных программ. В частности, в продуктовую линейку была введена «Семейная ипотека» со ставкой 4,9% годовых и «Ипотека с господдержкой» с процентной ставкой 6,5%. В число удобных опций вошли возможность оформления одного кредита на супругов военнослужащих, оплата первоначального взноса из средств материнского капитала, региональных и местных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет организаций-работодателей.

«Банк ЗЕНИТ активно участвует в продуктовых инициативах и оперативно внедряет новые предложения. Например, наши клиенты могут увеличить размер ежемесячных платежей по базовым программам. Это позволит оформить кредит на большую сумму и расширить возможность выбора объектов недвижимости. При этом Банк продолжает работу по улучшению условий кредитования участников НИС, в том числе за счет участия в государственных программах поддержки», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В конце июля Банк ЗЕНИТ увеличил максимальный размер кредита по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека – Рефинансирование» до 4,1 млн рублей, а также до 8,2 млн рублей по программе «Военная ипотека – Кредит семейный». Приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 7,99% могут участники Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет. Первоначальный взнос составит 15%. Подать заявку можно на сайте или в мобильном приложении «Зенит Онлайн».