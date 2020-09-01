Банк ДОМ.РФ c 1 сентября снизил ставки по ипотеке. Как указано в релизе кредитной организации, в разных сегментах снижение составило до 2,4 процентного пункта.

Ипотека на строящееся жилье доступна сейчас по ставке от 5,9%, рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,3%, получить ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 8,6%.

Кредит под 5,9% доступен в рамках льготной ипотеки с господдержкой при первоначальном взносе от 50%. Вне президентской программы ипотека на первичном рынке оформляется по ставке от 7,4% при первоначальном взносе от 30%. Минимальные ставки предусмотрены для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка. «С таким способом подтверждения доходов ипотека не только дешевле, но и удобнее: выписка заменяет документы, подтверждающие занятость и доходы, получить ее легко, заказав через сотрудника банка», — подчеркивают в финучреждении.

С начала 2020 года банк выдал около 22 тыс. кредитов на сумму свыше 56 млрд рублей — в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.



В банке напомнили, что подать заявку на его ипотеку можно в режиме онлайн, при этом около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.