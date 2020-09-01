Агентство по страхованию вкладов выдвинуло новые денежные требования бывшим контролирующим лицам банка «Югра» в общей сложности более чем на 2,99 млрд рублей. Информация об этом появилась накануне на сайте АСВ.

В рамках иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 26 августа, агентство рассчитывает взыскать более 1,612 млрд, около 927 млн и свыше 451 млн рублей с трех разных компаний соответственно, а также с 12 физических лиц и еще одной компании, требования к которым включают все три указанные суммы.

В числе ответчиков, которым предъявлены требования на все суммы, значатся Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием ), бывшие члены совета Алексей Нефедов, Юрий Гусев, Анатолий Фомин, Алексей Коротенко, бывшие члены правления Сергей Тихонов и Наталия Гребешева и другие лица, а также АО «Комплексные инвестиции»: эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке.

Среди ответчиков по требованию на 1,612 млрд рублей указано в том числе АО «Нефтяная компания Дулисьма». В начале лета сообщалось, что суд отказал банку «Югра» в лице АСВ в банкротстве этой компании Хотина. Ответчики-юрлица по другим требованиями — АО «Негуснефть» и ООО «Восток Бурение», причем последняя компания, согласно данным ЕГРЮЛ, была в декабре прошлого года признана банкротом, а банк «Югра» значится держателем залога по договору от января 2015 года о кредитной линии.

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.