Льготный курс предлагается клиентам, совершающим операцию по покупке иностранной валюты на сумму от 3 млн рублей и представляющим документы, подтверждающие происхождение денег.
Заубер Банк продлил до конца сентября этого года специальное предложение для посетителей Банки.ру по обмену валюты. Чтобы купить валюту по более выгодному курсу, нужно получить промокод на портале и предъявить его в банке.
Размер курсовой выгоды при покупке валюты в рамках спецпредложения по сравнению с текущим курсом банка составляет до 10 копеек.
Льготный курс предлагается клиентам, совершающим операцию по покупке иностранной валюты на сумму от 3 млн рублей и представляющим документы, подтверждающие происхождение денег.
Спецпредложение действует в будние дни с 10:00 до 20:00 во всех отделениях банка в Москве и Санкт-Петербурге.
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