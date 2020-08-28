Заубер Банк продлил до конца сентября этого года специальное предложение для посетителей Банки.ру по обмену валюты. Чтобы купить валюту по более выгодному курсу, нужно получить промокод на портале и предъявить его в банке.

Размер курсовой выгоды при покупке валюты в рамках спецпредложения по сравнению с текущим курсом банка составляет до 10 копеек.

Льготный курс предлагается клиентам, совершающим операцию по покупке иностранной валюты на сумму от 3 млн рублей и представляющим документы, подтверждающие происхождение денег.

Спецпредложение действует в будние дни с 10:00 до 20:00 во всех отделениях банка в Москве и Санкт-Петербурге.