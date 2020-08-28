Среди безработных, которые обратились в службы занятости во время пандемии в России, доминируют взрослые женщины со средним образованием и стажем работы не менее года, пишет «Коммерсант» . Это фиксирует аналитическая записка, подготовленная ВНИИ труда по заказу профильного министерства. Как следует из данных Минтруда, прирост числа официальных безработных в России происходил параллельно с изменением их состава.

Всего за первое полугодие 2020 года в органы службы занятости обратилось 3,8 млн человек, из них 2,2 млн человек — за II квартал. Среди обратившихся было несколько больше женщин (53% в I квартале, 57% во II). Существенную долю в числе безработных составляли люди в возрасте 30–49 лет (56% и 61%, соответственно). При этом доля заявителей молодого возраста (20–23 лет) во II квартале выросла (с 15% до 23%), а старшего — сократилась (с 27% до 15%). Большинство обратившихся в службы занятости имели среднее общее или профессиональное образование (56% и 54% среди мужчин и женщин), доля имеющих вузовские дипломы не превышала четверти (25% и 23% соответственно).

Численность безработных, которые официально имели трудовой стаж в течение жизни, во II квартале сократилась с 91% до 79%, и из них почти 30% не работали длительное время. Последнее вызвано приростом доли впервые ищущих работу с 9% до 21% во II квартале. На несколько процентных пунктов сократилась доля руководителей, специалистов высшего и среднего уровня квалификации, офисных работников и занятых в сфере обслуживания, охраны и торговли. Росли доли сельхозработников, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта, операторов производственных установок, сборщиков и водителей и неквалифицированных рабочих.

Более привлекательные условия выплаты пособий, как отмечает ВНИИ труда, привели к росту в числе безработных граждан, впервые ищущих работу, и родителей, имеющих несовершеннолетних детей. В то же время особенности нынешнего кризиса, который больше всего отразился на сферах торговли и услуг, привели к росту среди безработных доли женщин и молодежи.