Депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым вносят в нижнюю палату законопроект, который позволит присуждать звание ветерана труда лицам, заработавшим определенный трудовой стаж, вне зависимости от имеющихся наград. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе одного из авторов — главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Сейчас для получения такого звания наряду с трудовым стажем требуется наличие государственных наград или ведомственных знаков отличия за заслуги в труде. Исключением являются лица, начавшие трудовую деятельность несовершеннолетними во время Великой Отечественной войны, — они должны иметь трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

При этом, как отмечают авторы в пояснительной записке, в ряде субъектов РФ были приняты законы, позволяющие присуждать такое звание на региональном уровне лицам без наград, но имеющим длительный трудовой стаж — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

«При переезде указанных лиц в другие субъекты Российской Федерации, где установление такого звания не предусмотрено, они лишаются мер социальной поддержки. Данная ситуация вызывает огромное социальное напряжение среди граждан старшего поколения, добросовестно трудившихся более 40 лет. Решить данную проблему возможно путем установления звания «Ветеран труда» указанным категориям граждан на федеральном уровне», — отмечают разработчики.



В связи с этим в ЛДПР предлагают внести поправки в закон «О ветеранах», указав, что к категории ветерана труда относятся лица, имеющие трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, независимо от наличия у них государственных наград или ведомственных знаков отличия в труде. В качестве даты вступления законопроекта в силу авторы указали 1 января 2021 года.