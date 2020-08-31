Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала депутатский законопроект, направленный на защиту прав участников долевого строительства с помощью усиления банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций (СРО). Об этом в понедельник сообщила один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



«Правительство РФ поддержало наш законопроект, направленный на усиление банковского контроля за использованием средств компенсационного фонда СРО, что позволит защитить права граждан — участников долевого строительства. Фактически это дополнительные гарантийные меры для граждан и меры упреждения, когда злоупотребления и нецелевое выведение средств будут пресекаться на стадии перечисления средств», — приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Авторами законопроекта выступили члены межфракционной рабочей группы по вопросу законодательства в сфере долевого строительства, которую возглавляет Яровая. Документом, в частности, предлагается дать право банку оценивать размер и назначение запроса СРО о перечислении платежа из компенсационного фонда, в случае непредставления СРО полного состава документов можно будет отказывать в перечислении средств.

«Главная цель создания компенсационных фондов саморегулируемых организаций — обеспечение имущественной ответственности застройщиков перед участниками долевого строительства. При банкротстве застройщика средства фонда могут быть использованы для завершения строительства. Поэтому для защиты прав граждан в сфере долевого строительства очень важно обеспечить сохранность и исключительно целевое использование компенсационных фондов СРО», — отметила Яровая.

Она также напомнила, что законопроект сокращает срок уведомления банка об исключении СРО из реестра. Такие нормы направлены на то, чтобы исключить возможные риски злоупотреблений со стороны СРО, которые могут быть связаны с выводом денежных средств из компенсационных фондов.