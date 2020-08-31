Наиболее активные заемщики российских банков и микрофинансовых организаций — это люди в возрасте от 30 до 40 лет, на которых приходится 40% всей кредитной задолженности физических лиц, при этом сегмент МФО отличается достаточно высокой активностью заемщиков младше 25 лет. Об этом говорится во втором выпущенном Банком России докладе, посвященном анализу тенденций на российском рынке кредитования физических лиц на основе данных бюро кредитных историй ( за IV квартал 2019 года — I квартал 2020 года ).

Так, возраст 14% клиентов МФО — меньше 25 лет, на них приходится 9% долга. В банковском сегменте доля таких заемщиков не превосходит 6% (2,5% долга).

«Более высокая доля заемщиков в возрасте до 25 лет в МФО в том числе связана с тем, что у молодых клиентов нет кредитной истории, из‑за чего банки менее охотно кредитуют таких заемщиков», — поясняют в ЦБ.

В свою очередь в сегменте необеспеченных потребительских кредитов почти треть заемщиков имеет возраст более 50 лет (для сравнения: в МФО — 19,4%).

В докладе кредитный рынок анализируется в том числе в региональном разрезе, и один из выводов заключается в том, что наибольший уровень проникновения кредитования (доля постоянного населения региона, имеющего кредит или заем) характерен не для экономических центров.

«Несмотря на то что более трети задолженности по кредитам и займам приходится на крупные центры экономической активности — Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Тюменскую области, эти регионы не являются лидерами по проникновению кредитования. Медианное значение проникновения кредитования среди регионов составляет 30,6%, при этом дифференциация регионов по данному показателю значительная: от 7,5% до 39,2%», — указано в обзоре.

«Долговая нагрузка заемщиков региона также значительно варьируется, — сообщается в материале. — Медианное значение задолженности заемщиков составляет 12,8 среднемесячного регионального дохода населения. По разным регионам долговая нагрузка изменяется от 7,8 до 21,8 среднемесячного регионального дохода населения. Высокий уровень долговой нагрузки характерен в основном для регионов с высоким проникновением ипотечного кредитования, так как размер ипотечного кредита и срок кредитования, как правило, больше, чем у потребительского кредита».

Так, самые высокие показатели проникновения ипотечного кредитования на 1 апреля 2020 года наблюдались в Тюменской (9,4%) и Новосибирской (7,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (6,7%) при медианном значении по регионам 5,3%. В Москве и Московской области уровень проникновения ипотеки составляет только 4,9%. На фоне снижения ставок тот же уровень долговой нагрузки будет означать большую доступность кредитов и снижение стоимости обслуживания, отмечают в ЦБ.



По его данным, портфель необеспеченных потребительских кредитов в региональном разрезе является менее концентрированным, чем ипотечный: на три крупнейших региона приходится лишь 22% суммарного портфеля (против 32% совокупного ипотечного портфеля). При этом уровень проникновения таких кредитов варьируется по регионам в диапазоне от 5% до 26% (медианное значение — 19,2%). Регулятор особо отмечает, что для регионов с крупными портфелями необеспеченных потребительских кредитов уровень проникновения далек от максимального: 12% в Москве, 17% в Санкт-Петербурге и 18% в Московской области.