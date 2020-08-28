Рост необеспеченного потребительского кредитования после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) несколько замедлился. При этом клиентская база как банков, так и микрофинансовых организаций продолжила расти и обновляться: это говорит о том, что на российском рынке не формируется кредитной пирамиды. Такие выводы содержатся во втором докладе Банка России, посвященном анализу тенденций на российском рынке кредитования физических лиц на основе данных бюро кредитных историй ( за IV квартал 2019 года — I квартал 2020 года ).

«С развитием финансовой системы растет доля граждан, имеющих кредиты. Общее количество заемщиков, имеющих задолженность по банковским кредитам или займам МФО , составляет 42 млн человек (на 1 апреля 2020 года), из них 5,5 млн являются клиентами МФО», — указывают в Центробанке.

За полгода погасили задолженность и не брали новых кредитов (займов) 4,3 млн человек, а 5,4 млн человек стали новыми заемщиками.

Из 3,2 млн человек, имеющих и займы, и кредиты, 2,9 млн человек получили заем в МФО, уже имея задолженность по банковскому кредиту, из них у 0,9 млн человек на 1 апреля 2020 года есть просроченные платежи по банковскому кредиту, свидетельствует статистика Центробанка. На таких заемщиков приходится 75 млрд рублей задолженности по займам МФО и 351 млрд рублей задолженности по кредитам банков (менее 2% задолженности по банковским кредитам). Авторы исследования обращают внимание на то, что заемщики, имеющие банковские кредиты, обслуживают займы лучше, чем заемщики МФО без банковских кредитов.

«Анализ распространенности «цепочек договоров», образуемых за счет наличия у заемщиков нескольких кредитов или созаемщиков по некоторым кредитам, показал, что в настоящее время «сетевых рисков» на рынке кредитования физических лиц нет», — пришли к выводу в Центробанке.

На длительном периоде наблюдения заметна постепенная тенденция к увеличению доли ипотечных кредитов, первоначальный взнос по которым мог быть осуществлен за счет потребительского кредита: в период с 2014 года по I квартал 2020-го этот показатель вырос с 3,7% до 5,5% от ипотечных выдач за данный период, сообщается в числе прочего в разделе доклада «Потенциальные уязвимости кредитного рынка». Однако доля таких кредитов пока невелика и не требует принятия специальных мер, заверяют в Центробанке.

«Данные о просроченной задолженности указывают на то, что с ростом количества кредитов, приходящихся на одного заемщика, увеличивается вероятность дефолта заемщика. Это происходит за счет роста долговой нагрузки заемщика, что подтверждает важность использования показателя долговой нагрузки в регулировании», — говорится в обзоре.

Также в разделе об уязвимостях сообщается, что, как показывает анализ просроченной задолженности МФО, только часть заемщиков, имеющих просроченные платежи по займам, может восстановить платежную дисциплину: среди заемщиков с просроченной задолженностью менее 90 дней на 1 октября 2019 года 15% смогли погасить просрочку за полгода.

По мере увеличения количества заемщиков с несколькими кредитами и перехода некоторой части банковских клиентов в МФО (а сейчас у 60% клиентов МФО есть также и банковские кредиты) будет возрастать важность показателя долговой нагрузки, полагает регулятор. Чтобы кредитор мог адекватно оценить риски заемщика, взявшего дополнительный кредит в другом банке или в МФО, Банк России предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН заемщиков с некоторой периодичностью.

Регулятор также отмечает, что для эффективного ограничения рисков в период после завершения пандемии регулятору необходимо иметь в распоряжении инструмент, который бы позволял оперативно ограничивать риски увеличения закредитованности населения. В качестве такого инструмента могут быть использованы ограничения по доле кредитов, предоставляемых заемщикам с высоким значением ПДН.



В числе выводов исследования также указано, что ипотечное кредитование имеет значительный потенциал для развития. «Оно будет происходить как за счет увеличения количества заемщиков, которое пока составляет 7,9 млн человек на 1 апреля 2020 года, так и за счет повышения доступности ипотеки в условиях снижения ставок по ипотечным кредитам », — поясняет регулятор.

