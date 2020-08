Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В начале августа стало известно, что брокер получил от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority штраф в целом на 38 млн долларов за некорректную работу по противодействию отмыванию денег.

Как сообщил собеседник в крупной финансовой группе, трем ее компаниям пришло уведомление о закрытии счета. Получение уведомления от IB об изменениях условий обслуживания подтвердил первый заместитель гендиректора «Универ Капитала» Андрей Зайцев. Он пояснил, что у компании в IB открыт тип счета, который предполагает неполное раскрытие информации о конечном клиенте, также нет необходимости для клиента подписывать договор с IB.

По информации одного из источников, не менее 20 российских брокеров работают через IB. Можно открыть рейтинг Московской биржи, убрать оттуда глобальные и крупные российские банки, все остальные брокеры имели счета в IB, отметил собеседник издания. В банке «Уралсиб» уведомлений о закрытии счета не получали. Операционный директор ITI Group Николай Донцов сообщил, что с IB работает брокерская компания группы в Великобритании. Представитель российского брокера «КИТ Финанс» пояснил, что с IB уже около десяти лет работает дочерняя иностранная компания «КИТ Финанс Европа» и уведомления о закрытии счета она не получала.

В самом IB пояснили, что в рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводят due diligence новых и существующих счетов и «принимают во внимание ряд факторов, включая риски по AML, связанные с местоположением клиента, вида его счета и активности клиента».