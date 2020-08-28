Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск доллар дешевел на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 1 копейку. На 10:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,65 рубля (минус 37 копеек). Курс евро на 10:16 мск равнялся 87,68 рубля (минус 38 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром общий настрой к рублю положительный. По его словам, рубль усилит свои позиции, если с первого раза пройдет уровень поддержки 73,8 рубля. По паре евро/рубль ожидается снижение до уровня 87,3 рубля, отмечал эксперт.

«Пара доллар/рубль завершила прошлую неделю на отметке 74 опять-таки во многом благодаря ослаблению «американца» на мировом валютном рынке. Не ожидаем, что российская валюта сможет закрепиться под этой отметкой. Более вероятным является сценарий высоковолатильной консолидации около отметки 75, а затем очередная волна ослабления курса рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.