Россия в июне сохранила за собой второе место по уровню нефтедобычи в мире, а США остаются лидером, производя в среднем 9,329 млн баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации Минэнерго Штатов (EIA) и доклада ОПЕК.

Россия находится на втором месте второй месяц подряд. До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе она уступила США, которые с тех пор занимают первую строчку. РФ, соответственно, была все это время на втором месте, за исключением апреля 2020 года, а Саудовская Аравия — на третьем.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в июне добыла 38,183 млн тонн нефти, что эквивалентно примерно 9,3 млн баррелей в сутки; добыча в мае составляла около 10 млн баррелей. По информации из августовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в июне упала на 11% по сравнению с маем и составила 7,54 млн баррелей в сутки.

По данным EIA, США в июне увеличили добычу на 4,2% по сравнению с маем до 10,436 млн баррелей в сутки. В мае добыча составляла 10,016 млн баррелей в день, а в июне 2019 года — 12,088 млн.