Проблемы у представителей бизнеса существуют, предстоит напряженная работа по минимизации последствий кризиса, хотя поводы для оптимизма тоже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, фиксируется определенная, скажем так, проблема, которую сейчас переживают предприниматели. Существует и проблема для предпринимателей малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия все-таки», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле, что существует угроза невыплаты рядом предпринимателей отложенных налогов.

По его словам, есть и повод для оптимизма, поскольку Минэкономразвития опубликовало «более оптимистические цифры падения экономики, чем даже те, которые у нас еще были на прошлой неделе».

«Это плюс. Но все-таки кризисные проявления — к сожалению, они никуда не делись, и предстоит напряженная работа по минимизации последствий этого кризиса», — добавил Песков.