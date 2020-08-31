Эксперты ожидают, что в августе темпы прироста активов могут быть также достаточно хорошими.
Российский банковский сектор второй месяц подряд показывает достаточно хорошую динамику активов, пишет агентство «РИА Рейтинг» со ссылкой на данные Банка России. Объем активов в номинальном выражении за июль вырос на 2,4%, а в июне — на 1,4% против снижения на более чем на 1% в апреле и мае. При этом почти половина прироста в июле стала следствием валютной переоценки.
В частности, без учета ослабления рубля темпы прироста за последний отчетный месяц составили 1,2%. Для сравнения: в июне реальный прирост был на уровне 1,6%, а в апреле с маем активы немного снизились.
«Хорошая реальная динамика активов последних двух месяцев обусловлена активизацией кредитования на фоне снижения процентных ставок в экономике, а также высоким уровнем кредитования корпоративного сектора по госпрограммам и льготными ставками и программами по ипотеке», — считают эксперты агентства.
В целом с начала года (январь — июль) активы в номинальном выражении выросли на 9,4%, а в реальном выражении — на 5,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года активы снизились в номинальном выражении на 0,5%, а в реальном прирост составил 1,8%. Отмечается, что динамика активов в 2020 году в номинальном выражении стала лучшей с далекого 2008-го, а в реальном выражении — с 2014-го. На скользящем 12-месячном отрезке, закончившемся 1 августа 2020 года, активы банков выросли на 9,7% в реальном выражении против 8,7% на 1 августа 2019-го.
«Таким образом, монетарное кредитное стимулирование экономики во время пандемии коронавируса фактически обеспечило рекордную динамику банковского сектора», — резюмируют аналитики. Они ожидают, что в августе темпы прироста активов могут быть также достаточно хорошими.
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