Российский банковский сектор второй месяц подряд показывает достаточно хорошую динамику активов, пишет агентство «РИА Рейтинг» со ссылкой на данные Банка России. Объем активов в номинальном выражении за июль вырос на 2,4%, а в июне — на 1,4% против снижения на более чем на 1% в апреле и мае. При этом почти половина прироста в июле стала следствием валютной переоценки.

В частности, без учета ослабления рубля темпы прироста за последний отчетный месяц составили 1,2%. Для сравнения: в июне реальный прирост был на уровне 1,6%, а в апреле с маем активы немного снизились.

«Хорошая реальная динамика активов последних двух месяцев обусловлена активизацией кредитования на фоне снижения процентных ставок в экономике, а также высоким уровнем кредитования корпоративного сектора по госпрограммам и льготными ставками и программами по ипотеке», — считают эксперты агентства.

В целом с начала года (январь — июль) активы в номинальном выражении выросли на 9,4%, а в реальном выражении — на 5,5%. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года активы снизились в номинальном выражении на 0,5%, а в реальном прирост составил 1,8%. Отмечается, что динамика активов в 2020 году в номинальном выражении стала лучшей с далекого 2008-го, а в реальном выражении — с 2014-го. На скользящем 12-месячном отрезке, закончившемся 1 августа 2020 года, активы банков выросли на 9,7% в реальном выражении против 8,7% на 1 августа 2019-го.

«Таким образом, монетарное кредитное стимулирование экономики во время пандемии коронавируса фактически обеспечило рекордную динамику банковского сектора», — резюмируют аналитики. Они ожидают, что в августе темпы прироста активов могут быть также достаточно хорошими.