Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве признало банк ВТБ нарушившим закон «О рекламе» и выдало ему предписание о прекращении нарушения. Об этом сообщается на сайте Московского УФАС.

Как следует из сообщения, факт нарушения был установлен после жалобы клиента банка, получившего на свой телефонный номер СМС-сообщение с рекламой услуг ВТБ. «Столичное антимонопольное ведомство установило, что предложение об одобрении кредита наличными по аналогичной сниженной ставке также было сформировано и размещено в личном кабинете «ВТБ-Онлайн» заявителя», — указано в релизе.

При этом когда клиент обратился в отделение ВТБ, ему было отказано в выдаче кредита на перечисленных в рекламе условиях, выяснили антимонопольщики. В результате проверки они установили, что заявленные процентные ставки по кредитам наличными предлагались только для определенных категорий клиентов и при определенных условиях, о которых в рекламе не говорилось. «Тем самым в связи с отсутствием в рекламе указанной информации гражданин был введен в заблуждение относительно возможности получить кредит на определенных условиях», — заключают в столичном управлении ФАС.

Там напоминают, что, в соответствии с частью 7 статьи 5 закона «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.



Московское УФАС пришло к выводу о нарушении банком ВТБ указанного положения закона. Банку выдано предписание об устранении выявленных нарушений.