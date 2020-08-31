Московский Кредитный Банк (МКБ) успешно закрыл дебютную сделку по привлечению средств у China Development Bank в размере 100 млн юаней. МКБ стал первым частным российским банком, которому удалось реализовать такой формат сделки, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Полученные денежные средства будут направлены на развитие торгового оборота между Россией и Китаем, поддержку международных отношений с китайскими партнерами, а также на увеличение расчетов в национальных валютах двух стран», — говорится в релизе.

МКБ рассматривает Китай как стратегически важный регион для расширения своих операций. Банк планирует продолжить сотрудничество с финансовыми институтами, и не только в части внешней торговли, но и с целью участия в масштабных долгосрочных проектах инициативы «Один Пояс — Один Путь».