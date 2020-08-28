Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока так и не смогли урегулировать давний спор о разграничении механизмов концессий и госзакупок, поэтому законопроект, который должен был разрешить эту проблему, будет внесен в правительство с разногласиями, пишет «Коммерсант» . Необходимость уточнения форм финансового участия государства в концессиях возникла на фоне спора Минэкономразвития с ФАС, возникшего еще в 2017 году из-за так называемого башкирского дела: тогда служба признала госзакупкой концессию, предусматривавшую полную оплату бюджетом расходов на строительство дороги.

Подготовленный сейчас законопроект предполагает использование капитального гранта на покрытие до 75% расходов инвестора на создание объекта, а также получение инвестором платы концедента после завершения строительства в течение минимум пяти лет. Авторы документа исходят из того, что инвестору могут быть возмещены расходы на создание и эксплуатацию объекта в полном объеме. Также проектом вводится понятие минимального гарантированного дохода — средств, которые будут выплачены инвестору, если доходы от эксплуатации созданного объекта окажутся ниже запланированного минимума.

По словам замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, ФАС в проекте не устраивает возмещение из бюджета всех инвестиций концессионера с учетом доходности. Служба приравнивает такие случаи к госзакупкам и предлагает ограничить размер возмещения — с чем не согласно Минэкономразвития. Замглавы ФАС Михаил Евраев пояснил, что служба предлагает для реализации проектов с более чем 50% бюджетного финансирования применять процедуры отбора по правилам госзакупок, при меньшей доле — на концессионной основе.

Участники дискуссии в этом споре поддержали позицию Минэкономразвития, хотя и с рядом замечаний. По их мнению, в проекте не хватает снятия ограничений на участие окологосударственных банков на стороне частного партнера. Также есть неопределенность: покрывает ли плата концедента обслуживание инвестором кредитов. Сферы применения концессий предложили расширить.