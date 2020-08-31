Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах России через более чем 90 тысяч точек продаж.

Система, построенная на собственных моделях машинного обучения, позволяет прогнозировать количество проданных билетов в одном из крупнейших розничных каналов – почтовых отделениях России.

«Автоматизация и машинное обучение сейчас очень востребованы, особенно в ритейле. Текущая система позволяет обеспечить бережливый подход к бизнес-процессам и надлежащее качество, которое мы используем в своей работе», - комментирует руководитель отдела непроизводственного ритейла «Столото» Максим Усманов.

Благодаря динамической оценке множества параметров (логистика, особенности производства, маркетинговые составляющие и пр.) система оценивает спрос более чем в 40 000 розничных точках на 6 месяцев вперед.

В рамках разработки и интеграции системы удалось выстроить процесс распределения билетов так, что риски по избыткам и недостаткам спроса сводятся к минимуму.

«Перед нами стояла амбициозная и непростая задача. Для ее решения мы разработали специализированные библиотеки машинного обучения и подходы для задач, уникальных для бизнеса «Столото». Уверен, наша система будет эффективна для заказчика и поможет в развитии прогнозной аналитики в компании», - дополнил Кирилл Дубовиков, директор по технологиям «Синимекс Дата Лаб».

Посредством оперативной обработки большого количества данных и наличия удобного интерфейса, система стала надежным инструментом как для аналитики, так и бизнеса заказчика.

О компании «Синимекс»

Компания «Синимекс» (https://www.cinimex.ru) специализируется на проектировании и разработке интеграционных решений, разработке заказных решений, внедрении собственных разработок и тестировании профильного ПО в банковском секторе и других отраслях. Специалистами компании реализованы десятки сложнейших проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, международных производственных компаниях.

Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила уникальный опыт разработки сложных программных решений на заказ в самых различных отраслях. Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные банки: ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Нордеа Банк, Банк Интеза, Хоум Кредит и многие другие. Компании «Синимекс» присвоен статус бизнес-партнера IBM. В России компания является партнером ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft, Red Hat и др.

О «Столото»:

«Столото» ( www.stoloto.ru ) — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы с целью финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт России.

Миссией «Столото» является поддержка и финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Компания оказывает поддержку Федерациям регби, бокса, планерного спорта, самолетного спорта.

Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей «Столото» составляют более 27 млрд рублей.

Лотереи распространяются во всех 85 субъектах России через более чем 90 тысяч точек, а также на сайте единственного в России лотерейного интернет-супермаркета www.stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото».

«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital ( s8.capital ), занимающийся созданием и развитием высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяющий предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла.