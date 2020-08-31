Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» - крупнейшего распространителя государственных лотерей.
Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах России через более чем 90 тысяч точек продаж.
Система, построенная на собственных моделях машинного обучения, позволяет прогнозировать количество проданных билетов в одном из крупнейших розничных каналов – почтовых отделениях России.
«Автоматизация и машинное обучение сейчас очень востребованы, особенно в ритейле. Текущая система позволяет обеспечить бережливый подход к бизнес-процессам и надлежащее качество, которое мы используем в своей работе», - комментирует руководитель отдела непроизводственного ритейла «Столото» Максим Усманов.
Благодаря динамической оценке множества параметров (логистика, особенности производства, маркетинговые составляющие и пр.) система оценивает спрос более чем в 40 000 розничных точках на 6 месяцев вперед.
В рамках разработки и интеграции системы удалось выстроить процесс распределения билетов так, что риски по избыткам и недостаткам спроса сводятся к минимуму.
«Перед нами стояла амбициозная и непростая задача. Для ее решения мы разработали специализированные библиотеки машинного обучения и подходы для задач, уникальных для бизнеса «Столото». Уверен, наша система будет эффективна для заказчика и поможет в развитии прогнозной аналитики в компании», - дополнил Кирилл Дубовиков, директор по технологиям «Синимекс Дата Лаб».
Посредством оперативной обработки большого количества данных и наличия удобного интерфейса, система стала надежным инструментом как для аналитики, так и бизнеса заказчика.
О компании «Синимекс»
Компания «Синимекс» (https://www.cinimex.ru) специализируется на проектировании и разработке интеграционных решений, разработке заказных решений, внедрении собственных разработок и тестировании профильного ПО в банковском секторе и других отраслях. Специалистами компании реализованы десятки сложнейших проектов в крупнейших финансовых учреждениях России, международных производственных компаниях.
Работая на рынке с 1997 года, «Синимекс» накопила уникальный опыт разработки сложных программных решений на заказ в самых различных отраслях. Клиентами компании являются крупнейшие российские и международные банки: ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Нордеа Банк, Банк Интеза, Хоум Кредит и многие другие. Компании «Синимекс» присвоен статус бизнес-партнера IBM. В России компания является партнером ведущих мировых поставщиков универсальных решений IBM, Oracle, Microsoft, Red Hat и др.
О «Столото»:
«Столото» ( www.stoloto.ru) — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы с целью финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт России.
Миссией «Столото» является поддержка и финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Компания оказывает поддержку Федерациям регби, бокса, планерного спорта, самолетного спорта.
Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей «Столото» составляют более 27 млрд рублей.
Лотереи распространяются во всех 85 субъектах России через более чем 90 тысяч точек, а также на сайте единственного в России лотерейного интернет-супермаркета www.stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото».
«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital ( s8.capital), занимающийся созданием и развитием высокотехнологичных цифровых продуктов и платформ и объединяющий предприятия в финансовом и телекоммуникационном секторах, в области электронной коммерции, цифровых медиа и ритейла.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.stoloto.ru.
Нет комментариев