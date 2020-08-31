Применение льготы при покупке билетов на поезда дальнего следования станет возможным в удаленном режиме, без посещения кассы. Об этом в понедельник на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников», — сказал глава Кабмина, уточнив, что подготовлено соответствующее постановление.

«Начиная с декабря этого года они [льготники] смогут дистанционно покупать билеты на поезда дальнего следования с учетом положенной им скидки», — пояснил Мишустин, добавив, что речь идет в том числе об инвалидах, участниках Великой Отечественной войны и героях труда. «Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу», — сказал премьер.

По словам Мишустина, операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы. «Покупка билетов станет гораздо удобнее и быстрее», — заключил Мишустин.