За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 7% превышает результат недели с 17 по 23 августа и на 12% — показатели последней недели августа прошлого года.

Согласно исследованию, за последнюю неделю августа расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе. Кроме того, родители активно обновляли гардероб школьников — на покупку детской одежды и школьной формы с 20 по 27 августа они потратили на 5% больше, чем неделей ранее.

По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей.

По сравнению с периодом до пандемии траты на школьные принадлежности выросли более чем в полтора раза. Зимой-весной этого года расходы россиян на детскую одежду и школьную форму были на 32% меньше, чем перед началом года. На канцелярские товары родители тратили на 36% меньше.

«Накануне нового учебного года активность родителей традиционно высока: подготовка детей к школе требует значительных временных и денежных затрат, которые в этом году остаются на привычно высоком уровне. Несмотря на пандемию, сегмент товаров для школьников не пострадал: в этом году накануне 1 сентября родители потратили на 12% больше, чем годом ранее. В конце зимы — начале весны, когда многие дети сидели дома, траты на школьные принадлежности ожидаемо снизились, и сейчас родители активно пополняют их запасы», — отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.