Динамика российского рынка акций в минувшую пятницу была сдержанной – индекс РСТ по итогам дня не изменился и завершил день на отметке 1 265 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 1,1% до 2 989 пунктов, несмотря на сильный курс рубля (который укрепился на 1,3% до 74,01 руб./долл. на фоне поддержки индекс РТС). Цены на нефть на закрытии росли – цена Brent повысилась на 1,6% до 45,81 долл./барр., демонстрируя рост на протяжении пятой недели подряд.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет восстанавливаться: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет следовать мировым аналогам и на открытии будет расти на фоне новостей о смягчении монетарной политики ФРС. Динамика цен на нефть и укрепление курса рубля усиливают оптимизм.

ФосАгро: финансовые результаты за 2К20 по МСФО: EBITDA превзошла консенсус-прогноз на 7%; оптимистичный прогноз по росту цен на удобрения – ПОЗИТИВНО Компания ФосАгро (PHOR:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; $15) в минувшую пятницу представила сильные финансовые результаты за 2К20 по МСФО – цифры уверенно превзошли ожидания рынка. Компания сообщила об увеличении EBITDA на 11% г/г до 20,3 млрд руб. и значительном увеличении рентабельности по EBITDA на фоне роста объемов продаж, снижения цен на основные сырьевые ресурсы и эффективной системы сбыта продукции. Свободный денежный поток ожидаемо снизился на фоне сезонной динамики оборотного капитала и ускорения капиталовложений. В соответствии с дивидендной политикой компании, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2К20 в размере 33 руб. на акцию (11 руб. на ГДР), что предусматривает дивидендную доходность на уровне 1% и совокупные дивидендные выплаты в размере 4,2 млрд руб. Дата закрытия реестра назначена на 15 октября. Компания предоставила оптимистичный прогноз до конца этого года, отражающий рост цен на удобрения на фоне сезонного спроса в Европе и Африке. Повышение цен на удобрения на фоне благоприятных погодных условий и сниженных объемов экспорта из Китая являются, на наш взгляд, главными драйверами роста акций компании в краткосрочной перспективе.

Выручка от продаж выросла на 3% г/г на фоне роста объемов продаж на 11% г/г,что нейтрализовало снижение цен на удобрения. В 2К20 компания наблюдала сравнительное раннее оживление сезонного спроса в Индии и стабильный спрос со стороны Бразилии.

EBITDA за 2К20 составила 20,3 млрд руб., опередив консенсус-прогноз на 7% и оказавшись на 11% выше г/г. Эта цифра отражает рост объемов реализации и снижение цен на основные виды сырьевых ресурсов, а также снижение себестоимости. Компания перенесла часть плановых ремонтно-профилактических работ на 2П20, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в компании, это решение не несет рисков финансовым результатам за 2П20. Скорректированная на эффект от курсовых разниц чистая прибыль за 2К20 превзошла консенсус-прогноз рынка, составив 6,8 млрд руб. Компания рекомендовала направить 62% чистой прибыли на квартальные дивиденды, что эквивалентно 33 руб. на акцию, или 11 руб. на одну ГДР при дивидендной доходности на уровне 1%. Дата закрытия реестра назначена на 15 октября.

Капиталовложения за 2К20 составили 9,8 млрд руб., что соответствует EBITDA на уровне 48% за отчетный период. Компания, главным образом, инвестировала в развитие ресурсной базы в Кировске, в строительство и модернизацию линий по производству серной и фосфорной кислот в Череповце и Балакове, а также в комплексное развитие мощностей на заводе в Волхове.

СДП за квартал, как и ожидалось, снизился до 2 млрд руб. на фоне обязательств по капиталовложениям и оттока на формирование оборотного капитала, связанного с увеличением продаж на экспорт.

Петиция Mosaic: 26 июня 2020 г. компания Mosaic, основной производитель фосфорных удобрений в США, обратилась в Комиссию по международной торговле США (US ITC) и в Департамент по торговле Правительства США с петицией о проведении расследования с целью установления факта субсидирования производства фосфорных удобрений и введения компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, импортируемые из Марокко и России. В результате данного расследования поставки фосфорных удобрений в США из Марокко и России практически прекратились. Как сообщил менеджмент, ФосАгро намерена оспорить претензии Mosaic, однако пока не видит никаких негативных последствий этого расследования для бизнеса, так как объемы продаж могут быть перенаправлены в Латинскую Америку, Бразилию и другие направления. Пока слишком рано говорить об изменениях в географии продаж.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)