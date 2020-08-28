Клиенты банков, которые хотят приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты, должны проходить тестирование, пишут «Известия» . Соответствующее предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В частности, отмечают защитники прав потребителей, экзамен распространится на программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета и «гибридные депозиты», где заявлены повышенные проценты по вкладу при условии одновременного вложения части денег в ИСЖ, НСЖ, ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) и т. д. Все эти продукты несут в себе значительные риски для потребителей: отсутствие гарантий государственной системы страхования вкладов, отсутствие гарантированной доходности и возможности забрать деньги в полном объеме раньше указанного в договоре срока.

КонфОП отметил, что из-за снижения доходности депозитов потребители вынуждены выбирать другие финансовые продукты, по которым «они не получают необходимой информации со стороны менеджеров банков» и понимают, что вложили деньги совсем не туда, куда им нужно, только прочтя договор. По мнению авторов инициативы, экзамен позволит защитить клиентов кредитных организаций, информированность которых зачастую не позволяет им противостоять мисселингу — недобросовестным практикам продаж.

Экзамен предлагается построить по «принципу пирамиды»: вначале необходимо провести проверку базовых знаний, позволяющую узнать, насколько потенциальный инвестор осведомлен об основных рисках предлагаемого инвестиционного продукта, в форме ответов «да» или «нет». После этого уже должны идти вопросы, позволяющие более глубоко проверить знания о финансовом продукте. Если клиент банка не прошел тестирование, КонфОП предлагает по аналогии с законом о категоризации инвесторов ограничить максимальную сумму вложений до 100 тыс. рублей. Также верхний порог может быть различным и в зависимости от региона проживания. КонфОП предложила ЦБ конкретизировать в тексте закона, через какой срок можно проводить повторное тестирование при отрицательном результате. Как считают защитники прав потребителей, имеет смысл делать это не ранее чем через месяц после первого теста, а количество таких пересдач необходимо ограничить, например, тремя в год. Предлагается проводить тестирование неквалифицированных инвесторов при каждом приобретении ими нового финансового продукта.

По словам экспертов, введение экзаменов или тестов позволит «отсеять» людей, которые при подготовке к таким экзаменам смогут понять и оценить свои навыки в финансовом рынке. Это провоцирует граждан на изучение финансов. Как пояснил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин, финансовая грамотность растет, принятые за последние несколько лет ЦБ меры как в отношении инвестиционных, так и в отношении страховых кампаний сделали предложение инвестиционно-страховых продуктов для клиентов максимально прозрачным, поэтому не очень понятно, чем вызвано данное предложение в настоящий момент. По словам гендиректора «БКС Страхование жизни» Андрея Дроздова, усложнение процесса повысит затраты банков на продажу продукта. И эти расходы могут быть переложены на клиента в виде ухудшения доходности или вероятности получения дохода по данным продуктам, ухудшение страховой составляющей, предположил он.