Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей планирует на основе статистики Сбербанка подсчитывать индекс развития малого и среднего предпринимательства. Об этом бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена третьему Столыпин-форуму.

«Сейчас мы заключили соглашение (со Сбербанком) и в ближайшее время выпустим первый наш дайджест — индекс по развитию МСП в стране. И он основан на статистике Сбербанка», — рассказал он.

По его словам, сегодня аппарат при подготовке статистики пользуется статистическими данным различных ведомств, в том числе Росстата и Федеральной налоговой службы.

Третий Столыпин-форум пройдет 3—4 сентября на площадке МГИМО. Ключевая тема форума в этом году — российский и западный опыт восстановления и поддержки экономики в условиях пандемии. Спикерами и участниками обсуждения станут представители более чем 20 стран.

Борис Титов также сообщил, что Институт экономики роста им. Столыпина до конца 2020 года планирует разработать стратегию социально-экономического развития России «Рост для всех».

«На фоне ситуации с пандемией коронавируса мы как Институт экономики роста готовим новый документ, который называется «Рост для всех». Это такой взгляд на то, как экономика должна сегодня выбираться из кризиса, потому что мы, честно говоря, не удовлетворены тем, как последние 20 лет развивалась та модель, которая называлась ресурсной… Главное в стратегии — экономика должна развиваться не сверху, зависимо от экспорта сырьевых товаров, а снизу — от той добавленной стоимости, которая вырабатывается миллионами предпринимателей в конкурентных условиях. И только такая экономика может считаться стабильной», — сказал Титов.

Отвечая на вопрос ТАСС, он уточнил, что в настоящее время уже проведен ряд обсуждений по отдельным направлениям, которые включит в себя стратегия.



По поручению президента РФ Владимира Путина межведомственная рабочая группа в 2019 году подготовила дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России. Экспертное сопровождение осуществлял Институт экономики роста им. Столыпина. Документ был представлен Путину в рамках ежегодного доклада Титова, который является председателем набсовета института. По поручению президента РФ от 22 мая 2019 года работа над дорожной картой была продолжена.