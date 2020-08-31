Председателем правления Финам Банка назначен Андрей Шульга, до этого занимавший должность заместителя генерального директора АО «Финам». Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе группы компаний «Финам».

В должности председателя правления Шульга сменит Ярослава Дюсуше, который возглавит совет директоров Финам Банка и, как подчеркивается в релизе, «продолжит принимать активное участие в выработке и реализации стратегии развития, создании и дистрибуции новых финансовых продуктов».

Напомним, что до Дюсуше , в 2017—2019 годах, Финам Банком также руководил Шульга . Вновь заняв этот пост, он сконцентрируется на реализации его обновленной бизнес-стратегии, «предполагающей сосредоточение основных усилий на развитии нескольких инновационных сервисов, способных сформировать новые ниши на рынке финансовых услуг». «Обозначенные сервисы будут находиться на стыке бизнеса банка, брокера и управляющей компании, и одной из ключевых задач Андрея Шульги станет эффективная настройка и интеграция решений продуктовой фабрики группы компаний», — поясняют в «Финаме».

«В условиях монополизации и огосударствления банковского сектора мы можем эффективно конкурировать с крупными универсальными банками, только обеспечив высокий уровень обслуживания клиентов и предложив им современные инновационные сервисы. Наработанный компаниями группы «Финам» многолетний успешный опыт в различных сегментах финансового рынка, наличие всей необходимой инфраструктуры и профессиональная команда позволяют нам ставить перед собой амбициозные планы по созданию революционных для рынка инновационных решений, которые смогут выступить мощными драйверами роста для всего бизнеса группы», — отметил Шульга.



Андрей Шульга родился в 1975 году. Окончил Академию ФСБ России по специальности «инженер-математик». В группе компаний «Финам» с 2002 года, возглавлял различные бизнес-направления. В частности, до своих последних должностей в Финам Банке и «АО «Финам», в 2008—2017 годах, он был генеральным директором ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент».