«AliExpress Россия» запускает проект «Есть!» — отдельный раздел для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости (бытовой химии, хозтоваров, товаров для личной гигиены), детского питания и товаров для животных с доставкой день в день. Проект по продаже и доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса стал первым уникальным для российского рынка направлением в AliExpress, который представлен только в России и недоступен в других странах, подчеркивается в сообщении компании.

Стратегическим партнером запуска стал сервис «Самокат» — он обеспечит необходимый ассортимент товаров и экспресс-доставку за 15—30 минут. «Интеграция с «Самокатом» — это первый этап формирования проекта: сервис не просто обеспечит экспресс-доставку товаров для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, но и представит на AliExpress полный ассортимент товаров, включая продукцию под собственным брендом. В дальнейшем доставка «Есть!» будет доступна и для других городов: Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону — с помощью различных партнеров и логистических компаний. Первое время сервис будет доступен части аудитории, но постепенно появится у всех пользователей», — рассказали в компании «AliExpress Россия».

Проект «Есть!» представляет собой приложение внутри основного приложения. Для этого на AliExpress введена мультикатегорийная корзина — отдельные корзины для товаров повседневного спроса и других товаров.

В компании «AliExpress Россия» поясняют, что проект «Есть!», как и основной AliExpress, работает по модели маркетплейса, то есть предлагает платформу для партнеров, которые сами осуществляют доставку и хранение продуктов. Так, партнер проекта «Самокат» на сегодняшний день является лидером рынка экспресс-доставки продовольственных товаров в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис имеет собственную распределенную сеть складов (более 250) в двух городах и более 7 тыс. курьеров, которые каждый день доставляют свыше 55 тыс. заказов.

Ассортимент товаров на первом этапе будет представлен товарами «Самоката», в будущем он дополнится производителями продуктов питания и товаров повседневного спроса, будет расширяться количество товаров. В течение нескольких месяцев будет объявлено о партнерстве с несколькими крупными продуктовыми сетями.

«AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление», — отметил генеральный директор компании «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, напомнив также, что ранее был запущен проект Plus, предусматривающий доставку товаров из Китая за две недели.



«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.