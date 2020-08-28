ВТБ и ГК «А101» провели первую ипотечную сделку в режиме онлайн — кредит получен на покупку квартиры в жилом комплексе «Скандинавия», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С этого момента получить ипотечный кредит от ВТБ на покупку квартиры в любом проекте ГК «А101» можно полностью в дистанционном режиме. Заявка подается с помощью ипотечного сервиса «Одобрено!» на сайте девелопера, договор долевого участия и кредитная документация подписываются с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с федеральным законом № 63-ФЗ. Выдача кредита проведена через аккредитив банка», — говорится в релизе.

В настоящее время ВТБ предоставляет ипотеку как по ставке от 7,4% для семей со вторым и последующим ребенком, родившимся в 2020 году, так и в рамках программы «Ипотека с господдержкой — 2020». В последнем случае кредит до 12 млн рублей можно получить по ставке от 6,5% на срок до 30 лет. В первые шесть месяцев минимальная ставка составит 0,5% за счет субсидирования из средств застройщика.