В течение десяти лет число специалистов, считающих свой заработок достойным, возросло среди разработчиков, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В числе профессий, где количество довольных зарплатой выросло по сравнению с прошлым годом, — финансисты и маркетологи.

Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и трое из десяти руководителей. Медработников, удовлетворенных размером заработка, — 23%. Среди региональных представителей и инженеров зарплатой доволен каждый пятый.



На последних строках рейтинга специалистов, считающих свой заработок достойным, — офис-менеджеры (12%), специалисты по работе с клиентами (11%) и менеджеры по рекламе (8%). И если среди последних число довольных заработком в течение десяти лет одинаково невысоко, то офис-менеджеров и менеджеров по работе с клиентами, удовлетворенных зарплатой, еще в прошлом году было значительно больше (по 17%).

В опросе приняли участие представители 25 наиболее популярных профессиональных групп, имеющие постоянную работу.

