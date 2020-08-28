Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло исполнительное производство о взыскании почти 2 тыс. рублей задолженности с экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, следует из ведомственного банка данных исполнительных производств.

Согласно документу, исполнительное производство в отношении Улюкаева было открыто 27 августа в Тропарево-Никулинском отделе судебных приставов.

«Сумма непогашенной задолженности 1 760 рублей 4 копейки», — значится в документе. Причина возникновения долга не поясняется.

Улюкаев в 2017 году приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Экс-министр считает себя жертвой провокации. Самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Тверской области.