Московский Кредитный Банк (МКБ) внедрил технологию Smart IDReader от компании Smart Engines для распознавания паспортных данных клиентов, банковских карт и бар-кодов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Технология Smart IDReader используется в мобильном приложении банка «МКБ Онлайн» для распознавания банковских карт и бар-кодов при совершении платежей. Теперь клиентам банка для совершения операций по счету достаточно поднести банковскую карту к камере своего телефона, чтобы считать номер карты и срок ее действия. Необходимые данные распознаются и автоматически вносятся в соответствующие поля платежной формы. При этом распознавание карты происходит почти мгновенно даже при недостаточном или избыточном освещении, на ходу, при поездке в такси и т. п.», — говорится в релизе.

В приложении, применяемом сотрудниками МКБ для выездного обслуживания клиентов, при заключении договоров с помощью такой технологии автоматически распознаются и извлекаются данные российских паспортов.

Для заполнения карточки нового клиента сотруднику банка достаточно отсканировать паспорт клиента, расположив его на несколько секунд перед камерой смартфона. Smart IDReader позволяет безопасно распознавать документы, так как все вычисления выполняются на самом устройстве без передачи изображений на обработку в сторонние сервисы.