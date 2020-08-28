Активы группы по состоянию на 30 июня 2020-го увеличились на 2,4% (плюс 76,3 млрд рублей) по сравнению с началом года и составили 3,254 трлн рублей. Рост кредитного и лизингового портфелей, а также инвестиционных финансовых активов определили динамику изменения активов.
Убыток группы «ВЭБ.РФ» по итогам первого полугодия 2020 года составил 43,5 млрд рублей. Таковы данные госкорпорации по МСФО.
«По итогам первого полугодия 2020 года группа признала убыток в размере 43,5 млрд рублей. Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат группы, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки российской экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов, в том числе по указанным поручительствам», — сказано в сообщении.
Активы группы по состоянию на 30 июня 2020-го увеличились на 2,4% (плюс 76,3 млрд рублей) по сравнению с началом года и составили 3,254 трлн рублей. Рост кредитного и лизингового портфелей, а также инвестиционных финансовых активов определили динамику изменения активов.
Обязательства группы по состоянию на 30 июня сократились на 3,4% (минус 94 млрд рублей) до 2,656 трлн рублей. Операционный доход за первое полугодие составил 46,6 млрд рублей, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2019-го. «В структуре операционного дохода чистый процентный доход составил 3,4 млрд рублей, чистый комиссионный доход достиг 5,1 млрд рублей, непроцентный доход — 38,1 млрд рублей. Снижение процентного дохода объясняется в том числе снижением ключевой ставки Банка России и особенностью начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО», — заключили в «ВЭБ.РФ».
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