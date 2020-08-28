Убыток группы «ВЭБ.РФ» по итогам первого полугодия 2020 года составил 43,5 млрд рублей. Таковы данные госкорпорации по МСФО.



«По итогам первого полугодия 2020 года группа признала убыток в размере 43,5 млрд рублей. Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат группы, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки российской экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов, в том числе по указанным поручительствам», — сказано в сообщении.

Активы группы по состоянию на 30 июня 2020-го увеличились на 2,4% (плюс 76,3 млрд рублей) по сравнению с началом года и составили 3,254 трлн рублей. Рост кредитного и лизингового портфелей, а также инвестиционных финансовых активов определили динамику изменения активов.

Обязательства группы по состоянию на 30 июня сократились на 3,4% (минус 94 млрд рублей) до 2,656 трлн рублей. Операционный доход за первое полугодие составил 46,6 млрд рублей, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2019-го. «В структуре операционного дохода чистый процентный доход составил 3,4 млрд рублей, чистый комиссионный доход достиг 5,1 млрд рублей, непроцентный доход — 38,1 млрд рублей. Снижение процентного дохода объясняется в том числе снижением ключевой ставки Банка России и особенностью начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО», — заключили в «ВЭБ.РФ».