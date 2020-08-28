Московский Индустриальный Банк снизил требования к размеру минимального первоначального взноса с использованием средств материнского капитала с 10% до 5% в рамках программ ипотечного кредитования «Готовое жилье» и «Новостройка», говорится в релизе финучреждения.

«Теперь клиенты могут приобрести квартиру с минимальным первоначальным взносом от 5% или минимальной ставкой кредитования от 6,9% годовых. Материнский капитал может быть использован в качестве первоначального взноса для оплаты приобретаемой недвижимости, а также на сумму материнского капитала может быть увеличен размер кредита, часть которого необходимо будет погасить с помощью материнского капитала уже после его получения из Пенсионного фонда РФ», — сказано в сообщении.

МИнБанк также уменьшает первоначальный взнос по ипотеке по двум документам на покупку готового жилья или квартиры в новостройке. Оформить кредит с возможностью оплаты первого взноса средствами маткапитала можно по ставке от 10% годовых при первоначальном взносе не менее 20%. Ипотечные программы МИнБанка позволяют получить финансирование на срок до 30 лет в размере до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в других регионах присутствия банка, заключили в кредитной организации.