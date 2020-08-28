Корпоративные клиенты Московского Кредитного Банка (МКБ) теперь могут оформить заявку на получение наличных денежных средств со своего расчетного счета в интернет-банке, говорится в релизе финучреждения.



Онлайн-чек не требует наличия денежной чековой книжки и предварительного заказа наличных.

«Онлайн-чек можно оформить как для получения наличных день в день, так и на последующие дни — в таком случае банк гарантирует выдачу требуемой суммы и предоставляет опцию заказа покупюрной разбивки. Средства доступны к выдаче директору предприятия или любому сотруднику по доверенности в выбранном офисе обслуживания», — отмечается в сообщении.

