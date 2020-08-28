Мир Бизнес Банк, российская «дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran (BMI), перестал раскрывать полную финансовую отчетность на сайте ЦБ. Его оборотные ведомости на 1 августа и 1 июля содержат символы «ХХХХ» вместо конкретных значений счетов баланса, хотя в отчетности на 1 июня все счета отражались корректно, убедился РБК. Отчет МБ Банка о прибылях и убытках за II квартал и формы, отражающие состояние капитала и основных нормативов, также опубликованы с изъятиями.

До этого кредитная организация не раскрывала только информацию о своих акционерах. Последний раз данные о владельце содержались в промежуточной отчетности банка по МСФО на 30 июня 2018 года. Из документа следовало, что Мир Бизнес Банк на 100% принадлежит иранскому Банку Мелли Иран, который контролируется правительством исламской республики.

В апреле 2019 года Кабмин также определил перечень информации, которую могут не публиковать эмитенты, если они не попали, а лишь опасаются западных санкций. Так публичные компании и банки смогут снизить риски введения ограничений в отношении их контрагентов, говорилось в постановлении. Им, в частности, разрешили не раскрывать данные об операциях в иностранной валюте, распределении средств на счетах и о сегментах своей деятельности. Эти параметры как раз и отражаются в основных формах банковской отчетности по РСБУ и МСФО.

Информация засекречивается по просьбе самого банка: он направляет просьбу в ЦБ, если возражений от регулятора не поступает, отчетность будет опубликована в сокращенном виде, говорит источник РБК в крупной аудиторской компании. Банк России видит все финансовые показатели кредитной организации, доступ к полным данным также остается у аудиторов и рейтинговых агентств.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов не видит противоречий в том, что банк с иностранным акционером получил право не раскрывать отчетность. МБ Банк зарегистрирован в России и имеет местную лицензию, а значит, речь идет о российской кредитной организации, говорит юрист. «Совершенно не важно, какие у него акционеры и бенефициары», — замечает он.