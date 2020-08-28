АКРА подтвердило кредитный рейтинг Эйч-Эс-Би-Си Банка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Подтверждение кредитного рейтинга ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» обусловлено очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны контролирующего собственника. Банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, поддерживаемой сильным бизнес-профилем, значительным запасом капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, Эйч-Эс-Би-Си Банк поддерживает достаточность основного капитала на стабильно высоком уровне (норматив Н1.2 на конец июня 2020 года составил 27,7%), что позволяет выдержать значительный рост стоимости кредитного риска (значительно превышающий 500 б. п.).

Банк демонстрирует хорошие показатели эффективности деятельности (чистая процентная маржа за 2017—2019 годы — 3,6% при операционных расходах на уровне 56,5%) и рентабельности (коэффициент усредненной генерации капитала за 2015—2019 годы составил, по расчетам АКРА, 44 б. п.).

