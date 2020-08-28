ВТБ собирается поменять адрес головного офиса и продать здание на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба банка.

Головной офис банка находится в Санкт-Петербурге по адресу: Большая Морская, дом 29. Из проекта изменений в устав следует, что банк собирается сменить адрес головного офиса.

«Мы подтверждаем, что ВТБ планирует рассмотреть вопрос о смене адреса банка и места нахождения президента — председателя правления банка на годовом собрании акционеров, которое состоится 24 сентября», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Там пояснили, что изменения планируются в рамках оптимизации использования помещений, находящихся в собственности банка.

«Обращаем внимание, что местом регистрации головного офиса остается город Санкт-Петербург. В случае положительного решения ГОСА о смене адреса здание по адресу: Большая Морская, 29 планируется к реализации», — добавили в пресс-службе.