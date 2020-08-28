Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, усиливающий наказание за незаконную коллекторскую деятельность, пишет «Российская газета» . По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в скором времени инициативу планируется внести в Госдуму.

Он пояснил, что Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

От граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества, отметил Василий Пискарев.

Сейчас в официальном списке судебных приставов числится 321 коллекторская организация.