В России планируется увеличить количество особых экономических зон (ОЭЗ) с целью стимулирования бизнеса в туристической сфере. Как сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, депутаты рассмотрят такую возможность в осеннюю сессию.

«Поскольку число особых экономических зон постоянно увеличивается, мы ожидаем появления новых зон, в том числе в целях развития туристической сферы. В данный момент изучается и анализируется потенциал Дальнего Востока, Арктики, Крайнего Севера и других», — заявил он.

«В Госдуме рассмотрят возможность стимулировать бизнес в туристической сфере путем увеличения числа ОЭЗ уже в осеннюю сессию», — уточнили в пресс-службе Пайкина.

Сейчас в перечне самых популярных направлений внутреннего туризма Москва, Санкт-Петербург, Крым и курорты Краснодарского края, отметил председатель комитета. Он связывает это как с уровнем инфраструктуры и транспортной доступности, так и со «складывавшимися в течение многих лет стереотипами». «Территория России огромна и насыщена культурным, историческим, природным наследием, разнообразна с точки зрения физико-географического положения. То есть потенциал для развития туризма неисчерпаемый», — подчеркнул он.

На данный момент в России функционируют 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более 760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего резидентами осуществлено более 422 млрд рублей инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено порядка 100 млрд рублей налогов и более 50 млрд рублей таможенных платежей.

Особая экономическая зона — территория, обладающая особым юридическим статусом, на которой действуют льготные условия на осуществление деятельности для российских или иностранных предпринимателей. ОЭЗ создаются на 49 лет. Государство наделяет ОЭЗ специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей.