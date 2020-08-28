Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в России на 1 августа 2020 года установила новый исторический минимум — 7,28%, пишет РБК со ссылкой на материалы Центробанка.

Месяцем ранее ее значение было зафиксировано на уровне 7,51% (тогда она выросла с зафиксированного по итогам мая предыдущего исторического минимума в 7,4% . — Прим. Банки.ру), а начался 2020 год со ставки по жилищным кредитам в 9,01%.

В общей сложности за июль в России было выдано жилищных кредитов на 362 млрд рублей, что также стало рекордом. Предыдущий пик был зафиксирован в декабре 2019 года — 345 млрд.

«Основной прирост произошел благодаря первичному рынку, где в июле выдано 48,3 тысячи ипотечных кредитов — в два раза больше, чем в июле прошлого года. Это абсолютный рекорд, такого месячного количества кредитов на новостройки мы еще не наблюдали за всю историю», — рассказал РБК руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, более 80% кредитов на первичном рынке выдали по программе льготной ипотеки на новостройки, запущенной в апреле.



В общей сложности, по данным на 1 августа, банки выдали свыше 145 тыс. ипотечных кредитов.



РБК, ссылаясь на данные Центробанка, также сообщает , что ипотечная задолженность россиян впервые превысила 8 трлн рублей. Так, в прошлом месяце совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% — до 8,13 трлн рублей. Из них 8,11 трлн приходятся на рублевые кредиты, а 20,7 млрд рублей — на валютные.