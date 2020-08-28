Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 млн долларов против 332,1 млн месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ . В отличие от прошлого месяца, валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций.

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 млн долларов против 332,1 млн месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ . В отличие от прошлого месяца, валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций.

В то же время клиенты банков, забирая валюту с депозитов, перекладывают ее на текущие счета, хотя и здесь отмечается снижение активности. Если еще в июне на текущие счета поступило 846,7 млн долларов, то в июле — 586,8 млн.

В результате банки в целом в июле привлекли валютных средств почти в семь раз меньше, чем в июне. Эксперты объясняют такую тенденцию не только околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, но и расходованием россиянами своих накоплений из-за сезона отпусков и даже процессом дедолларизации. Тем не менее, указывают аналитики, своей популярности валюта как «убежище» от ослабления рубля в ближайшее время не потеряет.



Так, в июле восемь системно значимых банков показали отток с валютных вкладов в 516,4 млн долларов. Лидером по оттоку, как и в прошлом месяце, стал ВТБ (220,6 млн долларов). В банке это объясняют тем, что в наблюдающейся в настоящее время неопределенности клиенты предпочитают не продлять вклады, а оставлять их на текущих и накопительных счетах, а также проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам, поэтому в основном средства с закрываемых депозитов остаются в периметре банка.

Ускорился отток с валютных вкладов у Альфа-Банка (до 112,9 млн долларов), «Открытия» (54,7 млн), Росбанка (до 41,8 млн), сократился — у МКБ (до 4,9 млн) и Райффайзенбанка (27 млн). Отток в этом месяце против притока в июне показали Сбербанк (43,8 млн долларов) и Россельхозбанк (10,7 млн).



Приток валютных вкладов показали лишь два крупнейших банка: Газпромбанк, который увеличил объем привлекаемых средств в 3,7 раза — до 71,6 млн долларов, и ЮниКредит Банк, у которого в июле валютные вклады выросли на 4,7 млн долларов против оттока в июне.

Остальные игроки на рынке зафиксировали отток валютных депозитов в размере 68,6 млн долларов, хотя еще в июне российские банки, за исключением системно значимых, смогли привлечь 189,6 млн.

Россияне в июле наращивали свои валютные накопления на текущих счетах в девяти системно значимых кредитных организациях.



Больше всего средств поступило в Сбербанк (260,2 млн долларов), ВТБ (154,8 млн) и Альфа-Банк (120,7 млн). Приток валюты зафиксировали «Открытие» (52,2 млн), Райффайзенбанк (50,4 млн), Росбанк (24,7 млн), МКБ (18,5 млн), ЮниКредит Банк (13,8 млн) и Россельхозбанк (13,3 млн).

Единственным крупнейшим банком, который показал отток валюты с текущих счетов, стал Газпромбанк, из которого клиенты забрали 26,3 млн долларов. Остальной рынок, за исключением системно значимых кредитных организаций, также фиксировал отток валюты: их счета «обеднели» на 95,5 млн долларов, хотя еще в июне россияне нарастили их на 192,3 млн долларов.

В итоге россияне в июле «принесли» банкам всего лишь 78,2 млн долларов против 514,6 млн в июне.