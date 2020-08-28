В России меняется запрос на платное образование, при этом тенденции в сфере собственной учебы более однозначные и заметные, чем в вопросах, касающихся оплаты россиянами образования своих детей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир» . Там сравнили данные последнего опроса, проведенного в преддверии 1 сентября, с результатами аналогичных исследований 2015 и 2019 годов.

Последний опрос показал, что 20% российских родителей безоговорочно готовы платить за образование своих детей. Еще 37% родителей готовы рассмотреть такую возможность в зависимости от суммы платежа в год. Доли тех, кто не готов оплачивать образование детей, и затруднившихся ответить составили 37% и 6% соответственно — примерно как в прошлом году (37% и 7%).

Таким образом, в той или иной степени готовы оплачивать детское образование 57% российских родителей. Данный результат показывает сохранение спроса на платное образование детей в сравнении с прошлым годом (55%) и сниженные показатели в сравнении с 2015-м (64%).

«В отношении собственного образовании ситуация несколько иная: результаты опроса показали рост интереса к собственному образованию, но этот интерес в подавляющем большинстве зависит от суммы платежа в год», — выяснили аналитики. Итак, 9% участников опроса, так же как и в 2019 году, однозначно готовы оплатить свое образование (в 2015-м таких было 14%), а доля тех, кто готов рассмотреть возможность получения образования в зависимости от его стоимости, выросла более чем в два раза: с 11% в 2015 и 2019 годах до 27% в 2020 году, увеличив таким образом общий спрос на платное «взрослое» образование до 36% (25% в 2015-м, 20% в 2019-м). Соответственно, снизилась доля тех, кто не готов платить за собственное образование, до 52% (с 71% в 2019-м).

Более высокая лояльность к платному образованию сохраняется среди жителей Северо-Западного федерального округа: 66% из них готовы оплачивать образование детей или не отрицают такую возможность (69% в 2019 году), а 47% готовы платить за собственное образование (33% в 2019-м). Также более высокий, чем в среднем по России, спрос на платное образование для детей отмечается среди жителей Уральского региона (76% в 2020 году и 80% в 2019-м).

Результаты опроса демонстрируют сохранение еще одной тенденции: наибольшее число сторонников платного образования наблюдается среди молодежи в возрасте до 35 лет. Так, 60% респондентов в возрасте 18—25 лет и 55% в возрасте 25—34 лет готовы платить за свое образование или не отрицают такую возможность. Здесь также отмечается значимый рост спроса, но за счет тех, кто будет рассматривать возможность получения образования в зависимости от годового размера платежа.

Говоря о платном образовании, 67% респондентов отмечали, что готовы платить не более 50 тыс. рублей в год. Еще 23% готовы платить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей в год. В целом предполагаемые ежегодные средние траты на образовательные услуги оказались на 11% ниже в сравнении с 2019 годом и на 8% ниже в сравнении с 2015-м, составив 49,6 тыс. рублей, следует из материалов холдинга «Ромир».

«Несмотря на снижение доходов и сложную экономическую ситуацию на фоне сокращения числа рабочих мест и увольнений, платное образование рассматривается как один из вариантов выхода из критической ситуации для наших соотечественников. Ожидаемо, что в силу невозможности реализации в имеющейся специализации интерес граждан сосредоточен в первую очередь в сфере повышения квалификации или переквалификации», — комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир», основатель Mile Group Андрей Милёхин.

Один из пунктов опроса был посвящен виду образования, за которое россияне готовы заплатить. Что касается собственного платного образования, то респонденты в первую очередь подразумевали платные курсы повышения квалификации (51%), второе образование (39%) и только потом первое высшее образование, магистратуру или аспирантуру — 20%, 13% и 12% соответственно. В сравнении с 2019 годом наблюдается смещение заинтересованности к повышению квалификации (рост интереса с 45% до 51%) или получению второго образования (рост с 26% до 39%). Среди молодежи до 25 лет второе высшее готовы рассмотреть 45%, в возрастных группах 25—34 года и 35—44 года — 44% и 48% соответственно.

Своим детям российские граждане чаще всего готовы оплачивать первое высшее образование (58%). Кроме того, 43% не отрицающих возможность платного обучения готовы оплатить второе высшее образование для ребенка, 27% — повышение квалификации, 18% — обучение в магистратуре, 16% — в аспирантуре, 15% — общее профессиональное образование.

Авторы исследования констатируют, что в отношении платного образования для детей прослеживаются те же тенденции, что и в платном образовании для взрослых: продолжающееся снижение интереса к платному первому образованию, низкий интерес к платному базовому (общему или среднему) образованию и значимый рост заинтересованности в повышении квалификации, переходе детей на следующие образовательные ступени или получении ими второго высшего образования.



В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.