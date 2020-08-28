ЦБ установил официальные курсы валют с 29 августа.

Курс доллара понизился на 59,72 копейки, составив 74,6382 рубля (75,2354 рубля на 28 августа). Курс евро снизился на 25,12 копейки, до 88,7448 рубля (88,996 рубля на 28 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:39 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 60 копеек и составил около 74,37 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 88,48 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,2—74,8 рубля за доллар и 88,39—88,91 рубля за евро.