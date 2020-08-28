Вывод рынка арендного жилья из тени потенциально может принести государству от 50 млрд до 100 млрд рублей в год дополнительных налоговых поступлений. Для бюджета эта сумма не слишком велика, говорится в исследовании рейтингового агентства «НКР».

«Так, поступления от НДФЛ в первом квартале 2020 года составляли в среднем 303 млрд рублей в месяц. А с учетом возможных расходов на администрирование чистый доход государства от налога на аренду может оказаться еще ниже», — говорится в обзоре.

Сейчас готовятся изменения в законодательство для легализации рынка аренды. Министерство строительства РФ рассчитывает, что в результате бюджет получит еще около 200 млрд рублей в год.

«Однако, по нашим оценкам, даже при абсолютной дисциплинированности налогоплательщиков эта сумма может оказаться вдвое меньше. Мы исходим из того, что большинство арендодателей перейдут на налог для самозанятых со ставкой 4%», — указывают аналитики.

Согласно данным АО «ДОМ.РФ», сейчас в России сдается в аренду около 260 млн кв. м жилья, или примерно 5,7 млн квартир. Средняя по стране ставка аренды — 18 тыс. рублей в месяц. По расчетам НКР, доля «серой» аренды составляет около 90% рынка. В 2018 году (до появления налогового режима для самозанятых) россияне уплатили около 14 млрд рублей налога на сдачу жилой недвижимости в аренду.

«В настоящий момент практически отсутствуют стимулы для полной легализации аренды жилья. Государство может помочь, создав механизмы защиты интересов всех участников сделки. Нужен инструмент (например, обязательный типовой договор аренды), гарантирующий соблюдение сторонами всех условий: сроки, суммы, обязательное страхование, материальная ответственность за порчу имущества и др. Кроме того, прозрачность рынка может повысить защита от двойного налогообложения, частично объединив расчет НДФЛ и налогов на аренду для арендодателей», — считают в НКР.

По мнению аналитиков, с появлением таких стимулов многие участники рынка аренды постепенно перейдут в правовое поле. Но потребуется не менее пяти — семи лет, чтобы рынок начал работать «в белую» хотя бы на 70%.

Собираемость налога помогут улучшить и эффективные способы администрирования. Например, повышение налога для тех, кто сдает две и более квартиры.

«Эти и другие меры позволят России развивать культуру аренды в цивилизованном русле и повысить долю сдаваемого жилья, а следовательно, и потенциальную налоговую базу. Пока же доля арендного жилья в России составляет около 10% жилого фонда в отличие от, например, стран Европы, где этот показатель колеблется от 20% до 50%», — заключают в агентстве.