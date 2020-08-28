Минкомсвязь РФ для упрощения процедур госрегистрации отечественных IT-компаний и программного обеспечения намерена значительно снизить время одобрения входящих заявок: с месяца до нескольких минут. Об этом в ходе IV заседания координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По словам замминистра, принятый в конце июля налоговый маневр для IT-отрасли делает необходимым оптимизировать все процессы, связанные с госаккредитацией компаний и их разработок. Паршин напомнил, что с момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным инициативы о налоговых льготах число заявок от компаний на регистрацию в Минкомсвязи выросло в семь раз, аналогичная картина наблюдается и с включением в реестр отечественного ПО.

«Чтобы не быть здесь «узким горлышком», мы оптимизируем сейчас соответствующие процедуры включения в реестр, госуслуги, и, например, время аккредитации IT-компании может сократиться к Новому году с 35 рабочих дней до 10 минут, — отметил Паршин. — Но это с запасом, то есть имеется в виду, что отбор будет абсолютно автоматическим. Не больше 10 минут, а может быть, и 10 секунд».

Он пояснил, что в части системы госаккредитации все направлено на то, чтобы избавиться от излишней бумажной работы, взаимодействие с ФНС и Пенсионным фондом планируется сделать автоматическим. «В части включения в реестр отечественного ПО много дискуссии, много критики о том что процедура долгая, непрозрачная, часто неочевидная. Мы сейчас переформатируем этот процесс, мы его ускорим. 10 минут не обещаю, но в разы сокращение времени [будет]», — отметил он.

Паршин также добавил, что платформу реестра планируется доработать фактически до модели маркетплейса, где можно будет подробно ознакомиться с ПО и в перспективе его приобрести, а разработку этой платформы планируется провести по модели ГЧП.