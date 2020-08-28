Минфин подготовил проект документа, предполагающий раскрытие сведений госкомпаний и госкорпораций о выполнении мероприятий, для реализации которых были предоставлены бюджетные средства, в том числе предназначенные дочерним компаниям, пишет «Коммерсант» . Также госкорпорациям придется отражать и данные о том, как предоставление им бюджетных средств повлияло на реализацию нацпроектов. Делается это для повышения эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность расходования госсредств ранее вызывала вопросы: последние данные аудиторов указывают на проблему использования предоставленных из бюджета средств не в полном объеме. Средства размещаются на депозитах и счетах, по которым госкорпорации получают проценты по неснижаемому остатку средств на счете: по состоянию на 1 июля объем временно свободных средств составил 192 млрд рублей, а доходы от инвестирования за первое полугодие 2020 года оцениваются в 4,1 млрд рублей. Также управление госкомпаниями в целом непрозрачно, а в подлежащих раскрытию отчетах нет сведений об управлении дочерними и зависимыми обществами.

Согласно проекту, госкорпорации в своей отчетности должны будут раскрывать сведения о выполнении мероприятий, для реализации которых были предоставлены бюджетные средства, плановые показатели, сроки их достижения, а также степень выполнения и причины отклонения от целевых индикаторов. Если же бюджетные инвестиции предоставляются в рамках выполнения нацпроектов, то в отчете должна быть отражена и увязка результатов предоставления средств с результатами реализации нацпроектов.