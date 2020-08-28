Принятие закона о внесудебной процедуре банкротства позволит проходить этот процесс максимально удобно, быстро, четко. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов на семинаре по подготовке к введению новой процедуры, отметив, что это «новая веха в истории банкротства». Минэкономразвития прорабатывало вопрос упрощения процедуры банкротства граждан более двух лет.



Закон о внесудебной процедуре банкротства граждан был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля и вступает в силу 1 сентября. Гражданин сможет обратиться в центры госуслуг с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. После совершения проверочных действий сотрудник МФЦ принимает решение об инициировании процедуры. Две недели назад запущена тестовая система МФЦ.

По словам Торосова, новая упрощенная система «даст возможность провести процедуру банкротства без проблем, перевернуть эту страшную страницу и получить второй шанс в жизни».



«Речь идет о добросовестных гражданах, оказавшихся в трудной ситуации в силу разных причин. Освобождение их от непосильных долгов имеет важное социальное значение. Зачастую они оказываются в серой зоне, и новая процедура позволяет им выйти из нее», — уточняет Минэкономразвития.

Воспользоваться процедурой смогут граждане с долгом до 500 тыс. рублей, в отношении которых окончено исполнительное производство.